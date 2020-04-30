Усилить давление на РФ для освобождения крымских журналистов призвали в МИД

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество усилить давление на власть России для освобождения крымско-татарских политзаключенных журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сообщается, что на данный момент в Крыму российские власти удерживают журналистов Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемединова, а также правозащитника Сервера Мустафаева.

"Призываем международное сообщество к решительным действиям против уничтожения свободы слова и грубого нарушения прав человека Российской Федерации во временно оккупированном Крыму", - сообщили в МИД.

Также отмечается, что за 6 лет оккупации в Крыму из 3 тысяч СМИ переаттестацию прошли лишь 232 медиа.