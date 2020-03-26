Во время стрельб в Черном море флагман "Гетман Сагайдачный" обнаружил русские корабли

Украинский флагман "Гетман Сагайдачный" во время проведения стрельб в Черном море зафиксировал корабли российского Черноморского флота, которые нарушали морское право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиостудию "Бриз" Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, сегодня украинский флагман выполнял практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки (А)К-100 и задачу по уничтожению условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки АК-630.

Кроме того, впервые за несколько лет "Гетман Сагайдачный" провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16.

Отмечается, что во время проведения стрельб экипаж флагмана украинского зафиксировал нарушение морского права и присутствие кораблей российского флота в оккупированных и стратегически важных участках Черного моря.

Так, один из разведывательных кораблей РФ находился вблизи Голицинских газовых месторождений, а российский танкер двигался с оккупированных морских районов с приспущенным триколором, чтобы "украинские моряки его не заметили".