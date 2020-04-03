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Политика Сегодня, 19:3040
Призыв экс-канцлера Германии снять санкции с РФ посол Украины назвал "криком отчаяния"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о необходимости снятия санкций с России "криком отчаяния".

 

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Германии в Facebook.

По словам Мельника, такие заявления лучшим образом демонстрируют тот факт, что санкции являются эффективным инструментом в борьбе с российской агрессией.

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу кричат о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают и очень больно бьют в самое сердце и без того слабой российской экономики, а значит и политического руководства", - сказал Мельник.

Также посол предложил 76-летнему Шредеру пари в ответ на заявление о том, что ни один президент РФ не вернет Украине Крым.

"Еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - сообщил Мельник.

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