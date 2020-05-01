Дополнительных сил Нацгвардии на улицах Черкасс нет - заявили в ОГА

На улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

Отмечается, что такую информацию подтвердил руководитель ГУ Национальной полиции в Черкасской области Виталий Куратченко.

"Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16:00-22:00 на меры публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет. На видео, которое распространяется в сети, одно авто", - говорится в сообщении.

Вечером 3 мая советник мэра Черкасс Станислав Коломиец сообщил, что в городе на фоне скандала вокруг ослабление карантина вечером 3 мая на улицах появилась Нацгвардия и военная техника.