 

Что заработает с 11 мая рассказал Шмыгаль

Политика Сегодня, 14:2553
Что заработает с 11 мая рассказал Шмыгаль

В рамках смягчения карантина в Украине с 11 мая заработают парки, летние площадки ресторанов, салоны красоты и другие объекты. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с 11 мая открываются паркискверы и зоны отдыхапарикмахерскиеманикюрные и педикюрные салонысалоны красоты.

"Естественно, при определенных условиях, которые будут разработаны, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения по соблюдению противоэпидемических мер во всех сферах, которые мы сегодня перечисляем", - отметил Шмыгаль.

Также будут открыты летние площадки кафе и ресторанов.

"Мы говорим о том, что будет разрешена работа заведений общественного питания на вынос; работа летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом, в заведениях, которые зарегистрированы как операторы мощностей", - подчеркнул Шмыгаль.

С 11 мая планируется открытие объектов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, фудкортов, кинотеатров, детских зон в ТРЦ.

Кроме того, будет разрешена работа музеев и библиотектренировки в командных видах спорта для профессионалов на закрытых базах. Смогут возобновить работу стоматологиаудиторыадвокатынотариусысервис бытовой техники.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Шмыгаль, 7dniv, 7dnivinfo  
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