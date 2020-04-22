В трех областях и Киеве могут ввести адаптивный карантин с 11 мая

Так называемый адаптивный карантин в Украине с 11 мая могут ввести в трех областях и Киеве.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство готовится к внедрению адаптивной модели карантина.

"Мы будет говорить о том, что если в каком-либо регионе или городе будет вспышка, то именно там будут вводиться локальные ограничения. Сейчас комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации в Черновицкой, Ровенской, Тернопольской областях и в Киеве, в частности, должны детально изучить эпидемиологическую ситуацию и после 11 мая принимать соответствующие решения отдельно, руководствуясь теми данными, которые будут на тот момент требовать тех или иных решений", - добавил Шмыгаль.