Изъять у Черновол удостоверение на наградное оружие суд разрешил ГБР

Печерский районный суд города Киева вынес постановление о предоставлении разрешения следователям Государственного бюро расследований на изъятие оригиналов удостоверений на наградное оружие бывшего народного депутата Татьяны Черновол.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, данное постановление суда ей вручил следователь.

В частности, в постановлении говорится, что суд постановил "предоставить следователю третьего следственного отдела Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве Чередниченко Богдану Юрьевичу, следователю группы следователей и \ или прокурору группы прокуроров в уголовном производстве, временный доступ к вещам и документов, которые находятся во владении Черновол", а именно: к оригиналу разрешения №4333, выданного 15 октября 2014 на имя Татьяны Черновол, на право хранения, ношения автомата "АКС-74" калибром 5, 45 мм №63 74003-89 (бланк удостоверения №693974), а также - к оригиналу разрешения № 3776, выданного 12 мая 2014 на имя Татьяны Черновол, на право хранения, ношения пистолета "Форт 9" калибром 9 мм, №110012 (бланк удостоверения № 653734).

При этом, она отметила, что в ходе обыска следователи изъяли у нее оружие, и добавила, что не понимает зачем забирать удостоверения.



