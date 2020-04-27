Почти 2 тысячи человек находятся под наблюдением из-за коронавируса в Крыму

В аннексированном Крыму по состоянию на 4 мая под медицинским наблюдением находятся 1932 человека из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам так называемой "главы крымского Минсоцполитики" Елены Романовской, число подозрений на COVID-19 в Крыму растет.

При этом 855 человек помещены в обсерваторы, под динамическим наблюдением дома находятся 952 человека, а в стационарах - 125 человек.

"К сожалению, у нас каждый день увеличивается количество тех, кто подпадает под наблюдение. За прошедшие сутки у нас взято под наблюдение 86 человек. Снято с наблюдения 36 человек", - сказала Романовская.

Напомним, ранее подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на полуострове больше инфицированных коронавирусом, чем официально проявляется при тестировании, а также добавил, что на полуострове высока вероятность коллапса системы здравоохранения.

Отметим, на текущий период уже зарегистрировано 111 зараженных. Больше всего в Севастополе - 89. При этом двое больных умерли.