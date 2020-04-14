Уровень доверия к украинским политикам замерили социологи

В конце апреля 2020 года только к президенту Владимиру Зеленскому доверие высказывается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют - 37%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, к другим политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, недоверие высказывается чаще, чем доверие.

главе Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 34%, не доверяют - 37%,

лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку - соответственно 20% и 64%,

лидеру партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрию Бойко - соответственно 19% и 66%,

лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 18,5% и 74%,

лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко - соответственно 18% и 77%,

министру внутренних дел Арсену Авакову - соответственно 16% и 69%,

премьер-министру Денису Шмыгалю - соответственно 13% и 38%,

руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - соответственно 9% и 41,5%

Исследование проведено Центром Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.