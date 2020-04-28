Дату следующего заседания Рады назвали в "СН"

Верховная рада соберется на следующее заседание через неделю, 12 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegaram-канале.

По его словам, на этой неделе парламент не будет проводить заседание.

"Заседания на этой неделе не будет. Следующая пленарка ВР будет во вторник 12 мая. Повестку дня будут формировать комитеты", - написал Качура.

Ранее сообщалось, что следующее внеочередное заседание Верховной рады состоится после 10 мая.

Кроме того, с 20 мая парламент перейдет к очередному режиму пленарных заседаний. Также было принято решение, что еженедельно из всех парламентских фракций будут собираться законодательные инициативы.