Закон о рынке земли просят КСУ отменить

Конституционный суд Украины получил представление от народных депутатов о конституционности закона о рынке земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ.

Сообщается, что в КСУ поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно соответствия Украины отдельных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 № № 552 -IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон не соответствует ряду статей Конституции Украины", - говорится в сообщении.