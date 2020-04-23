 

Венедиктову в давлении по делу ПриватБанка обвинили судьи Верховного суда

Политика Сегодня, 17:0561
Венедиктову в давлении по делу ПриватБанка обвинили судьи Верховного суда

В Высший совет правосудия поступило сообщение судей Большой палаты Верховного суда, в котором они информируют о вмешательстве в их профессиональную деятельность и давлении на суд с целью принятия решения в пользу одной из сторон в деле "ПриватБанка".

 

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

В сообщении отмечается, что во время рассмотрения дел "ПриватБанка" в день судебного заседания в сети Интернет, в электронных средствах массовой информации и в социальных сетях распространялась информация, направленная на подрыв авторитета судебной власти. 

"Предположения авторов этих публикаций и сообщений сочетаются с утверждениями о получении судьями Большой палаты Верховного суда неправомерной выгоды, сговоре с представителями истцов, содержат угрозы", - говорится в заявлении судей.

В сообщении также отмечается, что 16 марта 2020 года Большая палата Верховного суда открыла судебные заседания по делу для общественности, однако соучредитель политической партии "Демократична сокира" (Антон Швец, - ред.) распространил в сети Интернет, по мнению судей, недостоверную информацию о ходе этого заседания с использованием ненормативной лексики.

Кроме того, судьи считают неприемлемыми заявления генерального прокурора Ирины Венедиктовой по делу "ПриватБанка".

"23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса генерального прокурора озвучила и генеральный прокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и государству в целом. Из выступления складывается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в деле прав, а кто - нет. В условиях, когда вокруг этого дела очевидно просматривается возбуждение общественных чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", - указано в сообщении.

Судьи Большой палаты Верховного суда считают, что указанные обстоятельства являются формой вмешательства в деятельность Верховного суда, способом воздействия и давления с целью принятия решения в пользу одной из сторон и сообщают о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия для принятия соответствующих мер.

Указанное сообщение внесены в реестр уведомлений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьями фактов и принято соответствующее решение, отметили в пресс-центре судебной власти Украины.

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