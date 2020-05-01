Полная отмена карантина это плюс 120 тысяч смертей до конца года, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за полной отмены карантина в Украине может быть 120 тысяч смертей от коронавируса до конца года.

Об этом он сказал 4 мая в видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия.

"Если завтра мы вернемся к привычной нам жизни - это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременное, оно поэтапное и первое смягчение будет уже 11 мая", - сказал президент.

Также Зеленский назвал две причины избежания критического сценария пандемии в Украине. По его словам, первая заключается в том, что вовремя были приняты меры по борьбе с распространением вируса.