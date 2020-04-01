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Политика Сегодня, 19:2963
Дело в отношении Венедиктовой открыло НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

 

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина.

В частности, уголовное производство касается возможного недекларирования имущества 

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.

Отметим, ранее ВАКС удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Венедиктова не задекларировала дорогостоящие наручные часы и членство в ряде предприятий.

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Теги: news, новости, Украина, Венедиктова, НАБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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