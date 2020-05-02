Введение новой системы финансирования больниц анонсировал Степанов

С 1 июня Минздрав введет новую систему финансирования больниц.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, министерство срочно готовит изменения в некоторые нормативные акты.

"До 1 июня мы введем такие принципы финансирования. Минздрав срочно готовит изменения в некоторые нормативные акты, которыми будет предусмотрено, что все учреждения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь получат финансирование из госбюджета не менее чем в 2019-м году", - заявил Степанов.

По его словам, дефицит финансирования сейчас есть почти в тысячи больницах страны.

"Медреформа в том виде, в котором мы получили означает увольнение около 50-ти тысяч мед работников, закрытие 332 больниц - из-за дефицита финансирования. Если ситуацию оставить на произвол, то единичные обращения и забастовки станут ежедневными массовими явлениями. Дефицит наблюдается в 984 больницах с 1747-мы", - заявил Степанов.