Массовые мероприятия 8-9 мая в Киеве проводить не будут

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 8-9 мая в связи с ограничениями массовых мероприятий в столице в рамках карантина их проводить не будут.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кличко, формат празднования будет другим.

"В этом году исполняется 75 лет со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Впрочем, в связи с ограничением массовых мероприятий в столице, их проводить в столице не будут... В этом году формат, к сожалению, будет другим", - заявил мэр.