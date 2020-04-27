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Политика Сегодня, 19:0834
Выделение Украине 1,2 млрд евро займа одобрил совет ЕС

Совет Европейского союза одобрил выделение Украине 1,2 миллиардов евро займа в рамках макрофинансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Сообщается, что Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии о предоставлении помощь в размере 3 миллиардов евро 10 странам-партнерам по расширению и соседству.

"Финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на очень выгодных условиях", - сообщили в ЕС.

Распределяться помощь будет следующим образом:

  • Украина: 1,2 млрд евро;
  • Албания: 180 млн евро;
  • Босния и Герцеговина: 250 млн евро;
  • Грузия: 150 млн евро;
  • Иордания: 200 млн евро;
  • Косово: 100 млн евро;
  • Молдова: 100 млн евро;
  • Черногория: 60 млн евро;
  • Республика Северная Македония: 160 млн евро;
  • Тунис: 600 млн евро.

Средства будут выделены в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный срок погашения кредитов - 15 месяцев.

Далее документ должен быть принят Европарламентом.

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