Выйти из карантина 18 мая может Рада

Верховная рада Украины может выйти из карантина 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №3434 от 5 мая, размещенный на сайте Верховной рады.

Автором проекта постановления стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Согласно проекту, Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада соберется на внеочередное заседание 7 мая по требованию 157 нардепов. В ходе заседания нардепы рассмотрят законопроекты о социальной защите медиков.

Ранее депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Рада соберется на следующее заседание через неделю, 12 мая.

Отметим, карантин в Украине решением Кабинета министров продлен до 22 мая, однако, с 11 мая начнется первый этап ослабления ограничений. В частности, будет разрешено гулять в парках и скверах; откроются салоны красоты; смогут работать летние площадки кафе и ресторанов; общепиты смогут работать на вынос; возобновят работу нотариусы, адвокаты, стоматологи; разрешается оптовая и розничная торговля.