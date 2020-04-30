На безвиз с Евросоюзом пандемия COVID-19 не повлияет

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква прокомментировал вероятность отмены для Украины безвизового режима с ЕС из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам Жовквы, государства лишь постепенно будут открывать свои границы для иностранцев.

"Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими - у нас безвизовый режим не только с Европейским союзом", - заявил он.