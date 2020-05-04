Предложенную ему должность в Нацсовете реформ назвал Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили подтвердил планируемое назначение в Национальный совет реформ и назвал должность.

Об этом он заявил DW.

Сообщается, что Саакашвили не смог подтвердить дату назначения в Нацсовет реформ. Ожидается, что такое назначением может состояться уже сегодня, 6 мая.

"Главой исполнительного комитета, а не секретарем", - ответил Саакашвили на вопрос, кем его назначат.

Отметим, Нацсовет реформ был создан в 2014 году и является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины.