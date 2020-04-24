Закон о доступе украинцев к кадастрам подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект Кабинета министров №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных - Геокадастр. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.
Документ также открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данных и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.
Кроме того, он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.