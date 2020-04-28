Перезагрузить ТКГ с привлечением переселенцев предлагает Украина

Украина официально предлагает привлечь переселенцев к работе подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам переговоров главы Офиса президента Андрея Ермака с политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки".

Сообщается, что в ходе сегодняшних переговоров украинская сторона предложила привлечь к работе в подгруппах внутренне перемещенных лиц как представителей ОРДЛО. Ермак уточнил, что участники контактной группы будут привлекать их к дискуссиям, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими соглашениями.

"В то же время руководитель Офиса президента отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований", - говорится в сообщении.