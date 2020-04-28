Повышение представительства Украины в ТКГ объяснили у Зеленского

Представительство Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе было повышено представителями Кабинета министров и нардепами для ускорения минского процесса.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам переговоров главы Офиса президента Андрея Ермака с политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки".

Сообщается, что президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ для ускорения минского процесса.

"Мы подняли его (представительство, - ред.) до очень высокого официального уровня", - заявил Ермак.

Отметим, указом президента замглавы украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину будут представлять заместители министров или нардепы - главы профильных комитетов Верховной рады: