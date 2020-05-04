До исторического минимума упал рейтинг Путина

Рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума за 20 лет его управления страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опросы "Левада-центра".

Сообщается, что, по данным телефонного опроса, рейтинг одобрения деятельности Путина в апреле упал до 59%. При этом в марте рейтинг российского президента составлял 63%. Также сообщается, что 33% опрошенных в апреле не одобряют деятельность Путина.

Отметим, уровень одобрения в 59% - это минимальный исторический уровень за 20 лет правления Путина. До этого самый низкий рейтинг был зафиксирован в ноябре 2013 года - 61%.

Также сообщается, что в Кремле уже отреагировали на данные опроса "Лева-центра". В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не склонен полностью доверять цифрам "Левада-центра".