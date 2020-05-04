 

До исторического минимума упал рейтинг Путина

Политика Сегодня, 19:0260
До исторического минимума упал рейтинг Путина

Рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума за 20 лет его управления страной.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опросы "Левада-центра".

Сообщается, что, по данным телефонного опроса, рейтинг одобрения деятельности Путина в апреле упал до 59%. При этом в марте рейтинг российского президента составлял 63%. Также сообщается, что 33% опрошенных в апреле не одобряют деятельность Путина. 

Отметим, уровень одобрения в 59% - это минимальный исторический уровень за 20 лет правления Путина. До этого самый низкий рейтинг был зафиксирован в ноябре 2013 года - 61%.

Также сообщается, что в Кремле уже отреагировали на данные опроса "Лева-центра". В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не склонен полностью доверять цифрам "Левада-центра".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рейтинг, Путин, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО

Новости по теме

Уровень доверия к украинским политикам замерили социологи
Уровень доверия к украинским политикам замерили социологи
4-мая-2020, 16:24
На согласовании вопросов по Донбассу с
На согласовании вопросов по Донбассу с "ДНР/ЛНР" настаивает Кремль
30-апр-2020, 15:19
Стало известно о чем говорили Путин и Трамп по телефону
Стало известно о чем говорили Путин и Трамп по телефону
31-мар-2020, 16:06
Cлучаи коронавируса выявили в администрации Путина
Cлучаи коронавируса выявили в администрации Путина
27-мар-2020, 11:56
Попытка сорвать минский процесс идет со стороны России
Попытка сорвать минский процесс идет со стороны России
16-мар-2020, 13:41

Последние новости

20:40
События
Очень реальным остается риск возвращения жесткого карантина - заявили в ВОЗ
19:06
Политика
Подготовкой к открытию экономики в США будет заниматься целевая группа по COVID-19
19:04
Политика
Заседание по делу вкладов Суркисов в ПриватБанке Верховный суд отложил на июнь
19:02
Политика
До исторического минимума упал рейтинг Путина
18:56
Политика
Повышение представительства Украины в ТКГ объяснили у Зеленского
17:39
Политика
Перезагрузить ТКГ с привлечением переселенцев предлагает Украина
15:42
События
В 2070 три миллиарда человек будут жить в условиях экстремальной жары, - исследование
14:26
Политика
Закон о доступе украинцев к кадастрам подписал Зеленский
14:24
Политика
Против Рябошапки САП открыла дело
14:23
События
Внутренние границы открывают страны Балтии
12:04
Политика
Предложенную ему должность в Нацсовете реформ назвал Саакашвили
12:03
Экономика
Изучение возможности майнинга криптовалют разъяснило Минэконэнерго
12:02
Политика
Подозрение объявили пятому участнику "схем Гладковского" в оборонке
12:00
События
Еще один самолет "Мрия" с медпомощью прибыл в Украину
10:36
Политика
На безвиз с Евросоюзом пандемия COVID-19 не повлияет
10:35
События
Прогноз погоды на сегодня
10:33
События
Минздрав заявил что условия карантина будут менять с 11 мая
10:22
События
Продление режима ЧП до 10 июля поддержал сенат Франции
10:21
События
Наиболее зараженные коронавирусом регионы назвали в Минздраве
10:16
События
Гороскоп на сегодня (06.05.20)

Новости ТОП-7

Нацгвардия и военная техника появились на улицах в Черкассах25714
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.05 (состоянием на 09:00)7878
Флешмоб "Победы": украинцев призывают присоединиться к празднованию 9 мая1279
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 06.05 (состоянием на 09:00)597
Минздрав обнародовал требования к салонам красоты: предварительная запись и один клиент на 10 кв. метров456
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.05 (состоянием на 09:00)432
Полная отмена карантина это плюс 120 тысяч смертей до конца года, - Зеленский271

Досуг

Гражданство на Карибах: как получить карибский паспорт
Гражданство на Карибах: как получить карибский паспорт
Есть несколько вариантов получения карибского гражданства. Инвестиционные программы региона позволяют обзавестись вторым паспортом в короткие сроки и на приемлемых условиях.
Сегодня, 13:5181
Украинские хозяйки все чаще отдают предпочтение постельному белью евро размера и тому есть несколько причин. Давайте разберемся…
Украинские хозяйки все чаще отдают предпочтение постельному белью евро размера и тому есть несколько причин. Давайте разберемся…
Рынок домашнего текстиля переполнен спальными комплектами разных размеров: детское, полуторное, двуспальное, двуспальное евро, семейное, евро макси… Украинские хозяйки все чаще предпочитают постельное белье евро стандарта. Чем оно привлекательно и отличается от других?
Сегодня, 13:46142
Огород на подоконнике: 5 трав, которые проще простого вырастить в квартире
Огород на подоконнике: 5 трав, которые проще простого вырастить в квартире
Огород на подоконнике: 5 трав, которые проще простого вырастить в квартире
Вчера, 11:52127
Быстрая доставка цветов на дом в любой уголок
Быстрая доставка цветов на дом в любой уголок
В настоящее время услуги доставки цветов пользуются большим спросом. Какими особенностями они обладают.
Вчера, 11:3785
Мощность и особенности светодиодных ламп
Мощность и особенности светодиодных ламп
При выборе и поиске информации о современных осветительных устройствах можно заметить, что наиболее популярными приборами все-таки считаются светодиодные.
4-мая-2020, 12:02141
ТОП 5 лучших генераторов для дома - Рейтинг 2020
ТОП 5 лучших генераторов для дома - Рейтинг 2020
Домашний генератор приобретают для того, чтобы в случае непредвиденного или планового отключения электричества в сети, быстро и эффективно подключить питание к бытовым приборам. Речь идет не о мелкой бытовой технике, которая может подождать до включения сетевого электричества.
4-мая-2020, 10:46146

События

Очень реальным остается риск возвращения жесткого карантина - заявили в ВОЗ
Очень реальным остается риск возвращения жесткого карантина - заявили в ВОЗ
ВОЗ призвала страны к плавному ослаблению карантина
Сегодня, 20:401
В 2070 три миллиарда человек будут жить в условиях экстремальной жары, - исследование
В 2070 три миллиарда человек будут жить в условиях экстремальной жары, - исследование
Согласно исследованию, такое возможно в случае сохранения текущих выбросов в атмосферу
Сегодня, 15:4260
Внутренние границы открывают страны Балтии
Внутренние границы открывают страны Балтии
Приехавших в страны Балтии будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию
Сегодня, 14:2378
Еще один самолет "Мрия" с медпомощью прибыл в Украину
Еще один самолет "Мрия" с медпомощью прибыл в Украину
Украина получила более 320 тыс. защитных костюмов
Сегодня, 12:0083
Прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды на сегодня
Сегодня похолодает в западных областях
Сегодня, 10:3585
Минздрав заявил что условия карантина будут менять с 11 мая
Минздрав заявил что условия карантина будут менять с 11 мая
Степанов анонсировал изменения условий карантина
Сегодня, 10:33224
7 Днів