Как будет работать общественный транспорт после 22 мая рассказал Криклий

До 22 мая резких изменений по работе общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Сніданку з 1+1", - передает корреспондент РБК-Украина.

Однако, Криклий говорит, что точной даты открытия метро в Украине нет.

"Если мы говорим о более широкий круг, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательный температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", - заявил министр.