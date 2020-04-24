На внеочередное заседание Рады собираются нардепы

Законопроекты о страховании медиков, которые работают с COVID-19 и повышение потенциала системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни сегодня нардепы рассмотрят на внеочередном заседании Рады.

Этом говорится в повестке дня парламента.

Как отмечается, в повестке дня только три законопроекта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам Областных государственных администраций увольнением, если не будет решен вопрос задержки выплаты надбавок медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

Отметим, ранее Рада поддержала законопроект №3279-д об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медикам.