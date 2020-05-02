Об отмене выборов президента 10 мая заявили в Польше

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся из-за коронавируса.

Об этом сообщили лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение", их заявление опубликовано в Польском агентстве печати.

Как они сообщили, новые выборы решено провести в заочной форме - по почте.

"Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок", - говорится в заявлении.

Ранее нижняя палата польского парламента (сейм) приняла предложенный партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента. 5 мая верхняя палата (сенат) отклонила этот закон. Однако сейм может преодолеть вето сената большинством голосов.