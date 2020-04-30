 

Выборы на Донбассе в нынешних условиях в Госдепе считают невозможными

Политика Сегодня, 10:4857
Выборы на Донбассе в нынешних условиях в Госдепе считают невозможными

Проведение выборов на Донбассе за нынешней обстановки на оккупированных территориях невозможно.

 

Как передает РБК-Украина, об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн дискуссии в "Фонде Маршалла", пишет "Голос Америки".

По словам представителя Госдепа, провести честное голосование на Донбассе возможно лишь при условии полного прекращения огня, вывода Россией войск и получения Украиной контроля над ее границей. 

"Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над международным рубежом. Я думаю, президент Владимир Зеленский и его команда четко определила свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, имеют ли желание Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны на территории этой страны", - сказал Кент.

Он добавил, что выполнение обязательств, взятых в рамках Минске всеми сторонами, является единственным путем прекращения войны. Однако Россия с первого дня подписания этих соглашений нарушала Минские договоренности и продолжает так делать, отметил представитель Госдепа.

"Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории... Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя", - отметил Кент.

Напоследок он сказал, что нужно еще многое сделать для освобождения пленных, которые продолжают оставаться. Также заметил, что многие работы нужно провести для разведения сил.

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