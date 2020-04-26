Нетаньяху формировать правительство разрешил израильский суд

Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) разрешил действующему премьеру Биньямину Нетаньяху формировать правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что БАГАЦ единогласно отверг петицию против назначения Нетаньяху премьер-министром и против коалиционного соглашения между его "Ликудом" и блоком "Кахоль Лаван" Бени Ганца.

"Мы не нашли юридических оснований для вмешательства в вопрос о поручении формирования правительства Биньямину Нетаньяху. Поэтому мы единогласно отвергли петицию", - говорится в решении суда.

В тексте также говорится, что несмотря на судебный процесс по обвинению Нетаньяху в коррупции, у него есть презумпция невиновности.