По делу о "крышевании" конвертцентров прошли обыски у Верланова

Обыски у бывшего главы Налоговой службы Сергея Верланова прошли по делу о так называемом "крышевании" конвертцентров.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Сообщается, что СБУ подозревает бывшее руководство Налоговой в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен. По версии следствия, к афере причастны руководители территориальных отделений Налоговой.

"В течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных Налоговой путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками фиктивности. Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики.

СБУ отмечает, что действия чиновников привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также к отмыванию преступно полученных денег.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятую в ходе следственных действий документацию добавят как доказательную базу к материалам дела", - говорится в сообщении.