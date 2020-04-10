 

Подготовку к саммиту Восточного партнерства обсудили Украина и Польша

Политика Сегодня, 22:0836
Подготовку к саммиту Восточного партнерства обсудили Украина и Польша

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 7 мая, в телефонном разговоре со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем обсудил подготовку к шестому саммиту Восточного партнерства.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, Кулеба и Чапутович уделили особое внимание подготовке к предстоящему саммиту, а также обсудили взаимодействие в рамках повестки дня Украина - Европейский союз.

Кроме того, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и усилия Украины и Польши в противодействии распространению коронавируса. Также главы МИД согласовали график дипломатических контактов.

"Чапутович заверил в неизменной поддержке Польшей европейского и евроатлантического выбора нашего государства, подтвердил необходимость сохранения санкций ЕС против России", - добавили в МИД.

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