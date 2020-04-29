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Политика Сегодня, 22:1037
Постановление о продлении карантина до 22 мая с ослаблениями опубликовал Кабмин

Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая с ослаблениями.

 

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Так, карантин в стране был продлен до 22 мая, но с определенными послаблениями. 

Как известно, решение о продлении карантина в Украине приняли в понедельник, 4 мая, но пообещали опубликовать постановление в течение двух дней. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что постановление будет опубликовано на сайте правительства в среду, 6 мая.

Отметим, Кабинет министров планирует увеличить количество мест в общественном транспорте в рамках адаптивного карантина. Все алгоритмы и процедуры будут дополнительно объяснены со стороны Кабмина и Минздрава.

Напомним, на период карантина в Украине была введена серия жестких ограничений. "Тотальный карантин" коснулся в частности малого и среднего бизнеса. По всей стране были закрыты заведения общественного питания, кафе, рестораны, рынки, магазины (кроме продуктовых), ТРЦ, кинотеатры и кино.

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