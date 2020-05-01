Смягчать карантин Черкассам запретил суд

Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета Черкасского городского совета по ослаблению карантина в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

Так, решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 об ослаблении карантинных мероприятий остановлено.

"Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина. Поэтому решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 года об ослаблении карантинных мероприятий остановлено", - говорится в сообщении.