За 50 млн гривен СБУ купит систему контроля за карантином

Служба безопасности Украины планирует закупить израильско-американскую компьютерную систему Verint NowForce для контроля за карантином, ускорения работы "скорых", проведения межведомственных совещаний и сбора отчетности за почти 50 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистов программы "Схемы".
Как сообщили в СБУ в ответ на запрос журналистов, сумма в более 49,8 миллионов гривен на закупку была выделена правительством из резервного фонда "для осуществления мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни СOVID-19" 8 апреля.
Отмечается, что данная система позволит:
- контролировать карантин, отслеживая местонахождение лиц, их передвижения и контакты;
- управлять мобильными бригадами;
- коммуницировать (проводить совещания, давать указания) на единой платформе;
- собирать и предоставлять отчетность;
- управлять событиями (прогнозирование развития обстановки, автоматическое обобщение и доклад руководству штабов).
Конечными пользователями системы будут центральные и местные органы власти, штабы противодействия COVID-19, инфекционные больницы и бригады "скорой". Подключение произойдет спустя неделю после закупки на уже существующем оборудовании.
При этом в СБУ не указали, когда именно состоится закупка, а также, почему закупку проводит именно спецслужба.