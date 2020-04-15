Срок закрытия пунктов пропуска на госгранице продлил Кабмин

Кабинет министров продлил закрытие пунктов пропуска на государственной границе до 22 мая в рамках карантина в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Так, согласно постановлению правительства, временное ограничение пересечения границы продлено до 22 мая. Запрет на перевозки авиационным транспортом также были продлены до 22 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство разрешило украинцам с 11 мая посещать парки, зоны отдыха, прибрежные зоны и детские площадки. При этом ограничения на количество лиц сохраняются. Передвигаться можно только по двое.