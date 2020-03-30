Зачем Украина подняла уровень делегации в ТКГ, стало известно

Украина подняла уровень делегации в трехсторонних контрактной группе (ТКГ) для того, чтобы Россия сделала аналогичный шаг.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Минская реформа: как команда Зеленского перезагружает переговоры по Донбассу"

Источник РБК-Украина, знакомый с ходом переговорных процессов, рассказывает, что по замыслу Офиса президента, Россию теперь поставили перед выбором. Если она не сделает шаг в ответ, и не пришлет в Минск своих представителей уровня заместителей министров или депутатов, как сделала Украина, тогда официальный Киев сможет напирать на то, что именно РФ не хочет добиваться мира на Донбассе.

"Наши немецкие партнеры в лице господина Хайко Мааса (глава МИД Германии, - ред.) прямо обозначили позицию РФ "Минске" - сторона международного военного конфликта на территории нашей страны. Поэтому все эти инсинуации России о том, что они "посредник" где-то там, выглядят просто смешно", - сказал собеседник издания.