Cвое новое назначение Саакашвили назвал "неординарным шагом"

Председатель Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ Михаил Саакашвили прокомментировал свое назначение на должность.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Саакашвили отметил, что незадолго до публикации указа о назначении встречался с Владимиром Зеленским, и что президент "очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения".

"Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы на Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво - это болото", - написал он.