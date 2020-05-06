Посла из Киева Грузия отозвала из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины.

Об этом заявил глава МИД Давид Залкалиани, сообщает Imedi news.

Залкалиани отметил, что посла отозвали для консультаций.

"Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций", - заявил Залкалиани.