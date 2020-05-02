Дата выборов президента названа в Беларуси

Парламент Беларуси назначил выборы президента страны на 9 августа.

Об этом сообщает БелТА.

В частности, глава палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что депутатам предстоит серьезная организационно-политическая работа как в парламенте, так и избирательных округах.

"Чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией", - заявил он.

Провести президентские выборы 9 августа предложила перед голосованием в парламенте председатель белорусской ЦИК Лидия Ермошина.