Дата выборов президента названа в Беларуси

Парламент Беларуси назначил выборы президента страны на 9 августа.
Об этом сообщает БелТА.
В частности, глава палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что депутатам предстоит серьезная организационно-политическая работа как в парламенте, так и избирательных округах.
"Чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией", - заявил он.
Провести президентские выборы 9 августа предложила перед голосованием в парламенте председатель белорусской ЦИК Лидия Ермошина.