 

Данные по инфляции за второй месяц кризиса обнародовал Госстат

Политика Сегодня, 19:5019
Данные по инфляции за второй месяц кризиса обнародовал Госстат

Потребительские цены в Украине в апреле 2020 года по сравнению с мартом выросли на 0,8%.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала 2020 года цены в Украине выросли на 1,5%.

При этом в годовом измерении (к апрелю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,1% с 2,3% в марте 2020 года.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - выросли на 0,4%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 3,2% (в том числе газ подешевел на 11,9%), а горячая вода и отопление подешевели на 5,3%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, здравоохранение - подорожало на 2,1%, транспорт подешевел на 1,3% (в т.ч. цены на топливо снизились на 9,0%), цены на связь не изменились, на отдых и культуру снизились на 0,4%, образование - без изменений, рестораны и гостиницы - без изменений.

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