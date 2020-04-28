Распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады подписал Разумков

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 13 мая.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Заседание было созвано по требованию более 150 парламентариев.

"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВРУ: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады девятого созыва на 10:00 13 мая 2020 года", - говорится в сообщении.