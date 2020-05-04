 

Для отправки заробитчан за границу условия назвал Зеленский

Политика Сегодня, 17:0593
Для отправки заробитчан за границу условия назвал Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отпускает всех заробитчан при условии, если другая страна берет на себя обязанности за их проживание, медицинскую страховку.

 

Об этом заявил президент на брифинге в Закарпатской области, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что важно понимать, чтобы завтра человека, которого взяли на работу в другой стране, "не выбросили на улицу".

"Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна, которая дипломатическими связами с нами связывается, берет на себя обязанности. Что тот человек, которого они берут на работу, с его согласия приезжает туда. Что у него есть, где жить, медицинская страховка и мы уверены, что, если что-то произойдет с этим человеком. А у него контракт, например, на три месяца, на шесть, на год, разные. Чтобы его завтра не выбросили на улицу", - заявил он.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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