 

В МИД утверждают, что ограничений на выезд украинцев за границу нет

Политика Сегодня, 18:0346
В МИД утверждают, что ограничений на выезд украинцев за границу нет

Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу, но воздушное сообщение в Украине официально закрыто.

 

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Так, во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявление посольства Британии относительно якобы необходимости получения специального разрешения для выезда украинцев за границу.

"В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения. В этом контексте МИД информировал иностранные дипломатические представительства в Украине относительно тех пунктов пропуска через государственную границу, которые временно не работают", - заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что никакой другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения специального разрешения на выезд украинцев, в том числе с видом на жительство в других странах, министерство не предоставляло.

"В условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, которые осуществляют свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине", - добавили в МИД.

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