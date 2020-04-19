 

Украинцев из Судана и Анголы белорусская авиакомпания

Политика Сегодня, 19:0951
Украинцев из Судана и Анголы белорусская авиакомпания

Белорусская авиакомпания "Белавиа" эвакуировала из Анголы и Судана украинских граждан, которые не смогли самостоятельно вернуться домой из-за пандемии коронавируса.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По словам заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании Игоря Чергинца, сегодня выполняется чартерный рейс для эвакуации белорусов и иностранцев из Анголы и Судана.

"На борту находятся около 60 человек. Из них 41 белорус, 6 украинцев и 9 россиян. Люди в этих странах были в основном по делам - в служебных командировках", - рассказал он.

Отмечается, что самолет авиакомпании вылетел вчера из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), а уже сегодня борт должен прибыть в Минск.

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Теги: news, новости, Украина, Эвакуация, Белоруссия, 7dniv, 7dnivinfo  
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