На один день ограничения на границе ослабила Германия

В Германии решили на один день ослабить ограничения на пересечение государственной границы в честь Дня матери, который празднуют в воскресенье, 10 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным издания, федеральная полиция Германии сегодня ослабила пограничный контроль для въезда в страну, чтобы матери смогли встретиться со своими детьми. Сегодня желание навестить родителей или детей будет признаваться весомой причиной для въезда в Германию.

Отмечается, что полиция пропускает в страну даже матерей без немецкого гражданская, которые намерены посетить своих детей в Германии. Но главное условие для пересечения границы - в этот же день необходимо вернуться обратно.