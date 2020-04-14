- Саша, комплекс ваших работ потянет на диссертацию?

- На диссертацию вряд ли… а лет на 10 вполне…

- А что же делать?

- Включить фантазию..!-)



(Диалог из электронной переписки…)



7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

(фантастический рассказ)

1. СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

– системный, упорядоченный, поэтапный, последовательный план (программа) действий – комплекс решений, методов и мер для реализации государственных интересов. Стратегия-план предусматривает приоритетные направления развития (набор первоочередных целей) и анализ возможных вариантов, определяет необходимые механизмы, ресурсы и исполнителей, устанавливает конкретные сроки, критерии оценки результатов и ответственность. Государственная стратегия включает в себя комплекс стратегий основных направлений государственного развития: политико-экономического, культурного-национального, научно-производственного, энергетического, инфраструктурного, организационного и т.п.

2. ОПРЕДЕЛИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ – ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ.

Государственный интерес (философский смысл) – долг, обязанность, благо общества. Государство, не преследующее достижение своих национальных интересов, обречено. Человек не может жить без мечты и цели, существование полноценного государства без национальных интересов бессмысленно. Государственный интерес для государства так же важен, как общенациональная идея для гражданского общества.

Что такое общенациональная идея?



Государственные интересы (политико-функциональный смысл) – комплекс стратегических целей, задач и мер для: обеспечения своей безопасности, суверенитета и нормального функционирования; достижения государством своих максимальных выгод с минимальными затратами (потерями) в текущей и долгосрочной перспективе. – долг, обязанность, благо общества. Государство, не преследующее достижение своих национальных интересов, обречено. Человек не может жить без мечты и цели, существование полноценного государства без национальных интересов бессмысленно. Государственный интерес для государства так же важен, как общенациональная идея для гражданского общества.– комплекс стратегических целей, задач и мер для: обеспечения своей безопасности, суверенитета и нормального функционирования; достижения государством своих максимальных выгод с минимальными затратами (потерями) в текущей и долгосрочной перспективе.



3. ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ.



Что такое государственная власть?

Что такое гражданское общество?



Равноправие – равенство граждан перед законом – условие необходимое для формирования реальных государственных интересов. У людей могут быть разные возможности, но права должны быть равные. Продуктивный диалог может быть только между равными. Равенство прав рождает диалог, диалог рождает компромисс, компромисс – общие цели, общие цели – основа государственных интересов.

Зачем нужна конституция?

6 врагов Украины Государственная власть формирует государственные интересы только на основе объективных интересов абсолютного большинства гражданского общества. Власть, противопоставляющая свои интересы интересам гражданского общества, не только не выполняет свои прямые функции, но и противоречит государственным интересам, следовательно – приносит вред самому государству.– условие необходимое для формирования реальных государственных интересов. У людей могут быть разные возможности, но права должны быть равные. Продуктивный диалог может быть только между равными. Равенство прав рождает диалог, диалог рождает компромисс, компромисс – общие цели, общие цели – основа государственных интересов.

4. ОПРЕДЕЛИТЬ ХАРАКТЕР И МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ – СФОРМИРОВАТЬ ОБЩУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ.





Политика государства – это наши общие желания и цели. Реальная государственная политика всегда включает в себя:

• Политику-расчёт – наши реальные возможности.

• Политику-власть – инструмент управления и концентрации всех наших возможностей.

• Политику-баланс – поиск компромиссов и определение общих интересов.

• Политику-экономику – политика это продолжение экономики и наше благополучие.

• Политику-функцию – контроль, оценка процесса и полезность, результат и ответственность.

Если все составляющие политики верно учтены и сбалансированы – это и есть политика государственной стратегии или государственная политика. Только настоящие желания определяют наши возможности и цели. Наличие компромиссов и взаимоуважение делает наши цели общими – формирует национальные интересы и политику государства. Сформируем реальную государственную политику – сохраним Украину.

10 доказательств отсутствия реальной государственной политики Украины

Что такое государственное мышление и реальная политика? При формировании стратегии государственного развития необходимо руководствоваться прагматическими вопросами: как, почему, когда и какими ресурсами сохранить государство, обеспечить и приумножить государственное и общественное благосостояние – достичь государственных экономических, социальных и политических целей. Следует определить политику (характер, стиль) формирования стратегии государственного развития – государственную политику.Реальная государственная политика всегда включает в себя:– наши реальные возможности.– инструмент управления и концентрации всех наших возможностей.– поиск компромиссов и определение общих интересов.– политика это продолжение экономики и наше благополучие.– контроль, оценка процесса и полезность, результат и ответственность.Если все составляющие политики верно учтены и сбалансированы – это и есть политика государственной стратегии или государственная политика. Только настоящие желания определяют наши возможности и цели. Наличие компромиссов и взаимоуважение делает наши цели общими – формирует национальные интересы и политику государства. Сформируем реальную государственную политику – сохраним Украину.



5. СФОКУСИРОВАТЬ ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ НА ВОПРОСАХ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ.



12 внутренних конфликтов убивающих Украину



Признать внешнюю политику вторичной – подчинить интересы внешней политики экономическим интересам государства. Восстановить государственный суверенитет. Сосредоточить все усилия на реализации внутренней государственной политики как основной. Определить приоритеты внутренней государственной политики.

15 главных направлений внутренней политики Украины

Основы внешней государственной политики Когда горит собственный дом, цвет соседского забора интересовать не должен. Отсутствие внутренней политики означает, что государство неизбежно будет рассыпаться под своей собственной тяжестью даже без внешнего воздействия, как здание без опор, которое не выдерживает своего собственного веса. Пустые лозунги об объединении общества бесмыссленны без реализации комплекса мер внутренней политики направленной на восстановление в государстве общественного спокойствия и внутреннего социально-политического равновесия.Восстановить государственный суверенитет. Сосредоточить все усилия на реализации внутренней государственной политики как основной. Определить приоритеты внутренней государственной политики.

6. СЕМЬ ОСНОВ (ПРИНЦИПОВ) – УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ.





1. Разные регионы – одно государство. Равноправие для всех регионов Украины. Сбалансированная политика в отношении регионов, с учетом их специфики и интересов.

2. Разные желания – одни государственные интересы. Публичность (открытость) внутренней политики – общество должно знать истинные (недекларативные или скрытые) интересы и мотивы всех политических лидеров, партий и общественных групп, для определения общих целей – государственных интересов.

3. Разные партии – один центр власти. Необходимо ликвидировать безвластие и безответственность – восстановить государственное управление. Украина начнется, когда 99% людей будет знать – кому конкретно принадлежит власть, кто персонально принимает решения и несет ответственность.

4. Разные языки – единое общество. Развитие доминирующих украинского и русского языков, как основных исторически сложившихся, родственных, их взаимное сочетание и дополнение, а также развитие языков всех национальных культур, представители которых проживают на территории Украины и являются её гражданами.

5. Разные культуры – один народ. Формирование разнокультурной политической нации не по этническому, а по политическому признаку. Политика убеждения – популяризация и пропаганда взаимных выгод культурно-национального разнообразия, мирного сосуществования и сотрудничества. Политика принуждения – запрет призывов к межнациональной розни, культурно-национальной дискриминации, радикальному национализму и т.п.

6. Разные взгляды – одна история. Событие одно – оценки разные. Политика свободы слова и убеждений – право граждан формировать свое личное отношение к событиям, фактам, идеологии, истории и политике. Государство не карает за убеждения – государство карает за проступки.

7. Разная вера – одна судьба. Межконфессиональная политика – базовая составная часть национально-культурной политики государства – направлена на защиту веры, традиций, мировоззрений и смыслов жизни своих сограждан. Религии – это одновременно и культуры, и духовные основы, и традиции. Несмотря на разницу мировоззрений и верований, мы должны осознавать свою общность в одном государстве, зависимость друг от друга, когда поступок одного может изменить судьбы многих.







Государственная модель будет эффективной в том случае, если в ней найдется достойное место для каждого человека, вне зависимости от его национальности, убеждений, вероисповедания, материального или социального статуса.

ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА Концепция многонациональной, цивилизованной и демократической Украины включает в себя семь базовых принципов, которые должны быть заложены в основу нашего государства:Равноправие для всех регионов Украины. Сбалансированная политика в отношении регионов, с учетом их специфики и интересов.Публичность (открытость) внутренней политики – общество должно знать истинные (недекларативные или скрытые) интересы и мотивы всех политических лидеров, партий и общественных групп, для определения общих целей – государственных интересов.Необходимо ликвидировать безвластие и безответственность – восстановить государственное управление. Украина начнется, когда 99% людей будет знать – кому конкретно принадлежит власть, кто персонально принимает решения и несет ответственность.Развитие доминирующих украинского и русского языков, как основных исторически сложившихся, родственных, их взаимное сочетание и дополнение, а также развитие языков всех национальных культур, представители которых проживают на территории Украины и являются её гражданами.Формирование разнокультурной политической нации не по этническому, а по политическому признаку. Политика убеждения – популяризация и пропаганда взаимных выгод культурно-национального разнообразия, мирного сосуществования и сотрудничества. Политика принуждения – запрет призывов к межнациональной розни, культурно-национальной дискриминации, радикальному национализму и т.п.Событие одно – оценки разные. Политика свободы слова и убеждений – право граждан формировать свое личное отношение к событиям, фактам, идеологии, истории и политике. Государство не карает за убеждения – государство карает за проступки.Межконфессиональная политика – базовая составная часть национально-культурной политики государства – направлена на защиту веры, традиций, мировоззрений и смыслов жизни своих сограждан. Религии – это одновременно и культуры, и духовные основы, и традиции. Несмотря на разницу мировоззрений и верований, мы должны осознавать свою общность в одном государстве, зависимость друг от друга, когда поступок одного может изменить судьбы многих.

7. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.