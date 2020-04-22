Пока у России и Китая есть атомное оружие, НАТО будет "ядерным альянсом"

НАТО стремится к миру без ядерного оружия, но пока оно существует, организация будет оставаться ядерным альянсом.

Об этом говорится в статье генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным.

"В связи с этим все партнеры по альянсу договорились о том, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует атомное оружие", - написал Столтенберг.

В то же время он подчеркнул, что НАТО - это оборонительный альянс.

"Ядерное оружие НАТО не нацелено на то, чтобы провоцировать конфликты, но нацелено на сохранение мира и сдерживание агрессивных действий", - говорится в статье.