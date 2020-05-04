При каких условиях наступит следующий этап послабления карантина объяснил Шмыгаль

В Украине с 11 мая будут ослаблены первые карантинные ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмигаль.

Это, по его словам, означает, что местная власть, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, сможет оставлять в силе некоторые ограничения.

"Простой пример: правительство разрешило открыть магазины в ТРЦ, а также салоны красоты. Городская власть Киева решила подождать с открытием ТРЦ, а городская власть Львова считает, что пока рано открывать парикмахерские. Это ответственная позиция руководителей городов. Они руководствуются цифрами Минздрава и динамикой распространения болезни", - написал Шмыгаль.

Премьер поблагодарил всех украинцев, которые придерживаются карантинных правил на протяжении двух месяцев.

"Я знаю, что это было непросто, однако вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии. Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным", - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, люди должны научиться жить и работать в новых условиях.

"Это ключевое условие, по которому карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит скорее", - резюмировал он.