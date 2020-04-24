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Политика Сегодня, 18:0334
Cвыше 20 вопросов включая закон о банках рассмотрит Рада в среду

В среду, 13 мая, состоится внеочередное заседание Верховной рады. Об этом сообщает пресс-служба парламента в своем Facebook.

 

В частности, нардепы на следующей неделе могут одобрить освобождение заработных плат медиков от налогообложения, банковский законопроект, проект закона об оборонных закупках, а также совершенствование процедуры назначения и увольнения членов Кабинета министров.

Парламентарии рассмотрят 22 законопроекта:

  • о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о дополнительной поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (рег. № 3329-д);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (рег. № 2571-д);
  • о внесении изменений в ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (об устранении дискриминации по кругу плательщиков) (рег. № 2166);
  • об оборонных закупках (рег. № 2398-д);
  • о внесении изменений в Регламент ВРУ по особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении (рег. № 3415);
  • о внесении изменений в Регламент ВРУ по оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении (рег. № 3313, 3313-1)
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров Украины (реестр. № 3195);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствовании доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме (рег. № 2679);
  • о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом министров для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (рег. № 3383);
  • о внесении изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" относительно командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд (рег. № 2823);
  • о внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях по поводу усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты (рег. № 3354);
  • об управлении бытовыми и другими отходами (рег. № 2207, 2207-1, 2207-2)
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей) (рег. № 2654);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" (реестр. № 3314);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины (реестр. № 3105);
  • о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19) (рег. № 3297);
  • о внесении изменений в ЗУ "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" (о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС) (рег. № 2030);
  • о внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства (о недопущении злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (рег. № 3322);
  • о внесении изменений в ЗУ "О предотвращении коррупции" об уточнении перечня субъектов декларирования (реестр. № 3355, 3355-1)
  • о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (рег. № 3205, 3205-1)
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) (рег. № 3377);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (реестр. № 2494).

Кроме того, депутаты ВР рассмотрят проект постановления №3431 об обращении ВР к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 1939-1945 годов, а также постановление №3434 об организации работы Верховной рады.

В Раде 13 мая также состоится час вопросов к правительству и доклад главы Национального банка о деятельности НБУ.

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Теги: news, новости, Украина, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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