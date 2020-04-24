Карантин с 12 мая в России решили смягчить

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об ослаблении введенных из-за пандемии коронавируса карантинных ограничений с 12 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, во время своего видеообращения к россиянам Путин объявил, что с 12 мая режим нерабочих дней в России будет отменен. Этот режим будет отменен для всех отраслей экономики.

"Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии", - подчеркнул президент РФ.

Путин добавил, что режим нерабочих дней позволил сформировать запас необходимого медицинского оборудования и подготовиться к тому, чтобы оказывать помощь людям с тяжелыми осложнениями.